Названа доля детей и стариков среди новых заразившихся коронавирусом в России

Среди новых заразившихся коронавирусом в России дети и старики составляют менее четверти. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, почти половина заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет (47,5 процента). Еще 34 процента — россияне моложе 65 лет. Среди зараженных — 4 процента детей, а также 5 процентов стариков старше 80 лет. Люди в возрасте от 65 лет составляют 14,5 процента от общего числа заразившихся в последние сутки россиян.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!