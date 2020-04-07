Названа доля детей и стариков среди новых заразившихся коронавирусом в России

Среди новых заразившихся коронавирусом в России дети и старики составляют менее четверти. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, почти половина заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет (47,5 процента). Еще 34 процента — россияне моложе 65 лет. Среди зараженных — 4 процента детей, а также 5 процентов стариков старше 80 лет. Люди в возрасте от 65 лет составляют 14,5 процента от общего числа заразившихся в последние сутки россиян.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения