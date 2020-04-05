Названы последние регионы России без коронавируса

В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Так, инфекция не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией.

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