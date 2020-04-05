В России умерли еще две пациентки с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обе пациентки были старше 80 лет.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 67 тысяч человек.

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