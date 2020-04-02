Три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Три человека с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Возраст пациентов — от 63 до 72 лет. У них был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус. Кроме того, у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания, в частности и сердечно-сосудистые. Отмечается, что одна из умерших недавно вернулась из-за рубежа.
1 апреля сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом. Пять человек скончались в Москве, один — в Московской области, еще один — в Псковской области.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Помимо трех пациентов в Москве, умерли 24 человека, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения