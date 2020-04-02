Три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Три человека с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Возраст пациентов — от 63 до 72 лет. У них был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус. Кроме того, у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания, в частности и сердечно-сосудистые. Отмечается, что одна из умерших недавно вернулась из-за рубежа.

1 апреля сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом. Пять человек скончались в Москве, один — в Московской области, еще один — в Псковской области.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Помимо трех пациентов в Москве, умерли 24 человека, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

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