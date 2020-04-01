В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативного штаба, семь человек погибли. Таким образом общее число зараженных достигло 2777, погибших — 24.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве — 267, в Республике Коми — 32, и Санкт-Петербурге — 27.

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

В Москве ранее заявили о создании приложения для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Это приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие.

Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано свыше 860 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число погибших возросло до 42,3 тысячи, выздоровели — 178,3 тысячи человек.

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