В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Так, в Москве умерли пять человек, в Московской области — один, в Псковской области также один человек. В штабе уточнили, что по всей стране уже 24 летальных случая.

Ранее 1 апреля стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Таким образом, число зараженных достигло 2777 человек. Больше всего новых случаев заражения было обнаружено в Москве (267), в Республике Коми (32) и в Петербурге (27).

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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