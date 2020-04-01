В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Так, в Москве умерли пять человек, в Московской области — один, в Псковской области также один человек. В штабе уточнили, что по всей стране уже 24 летальных случая.
Ранее 1 апреля стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Таким образом, число зараженных достигло 2777 человек. Больше всего новых случаев заражения было обнаружено в Москве (267), в Республике Коми (32) и в Петербурге (27).
31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения