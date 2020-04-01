Россиян с симптомами ОРВИ старше 65 лет начнут тестировать на коронавирус

В России будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ. Такое постановление выпустила главный санитарный врач страны Анна Попова, документ опубликован на интернет-портале правовой информации 1 апреля.
Тестирование также поручили проводить тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом и тем, у кого диагностирована «внебольничная пневмония».
Ранее 1 апреля Попова выпустила постановление, согласно которому все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на один метр из-за коронавируса. Исключение составляют поездки в такси.
По состоянию на 31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения