Россиян с симптомами ОРВИ старше 65 лет начнут тестировать на коронавирус

В России будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ. Такое постановление выпустила главный санитарный врач страны Анна Попова, документ опубликован на интернет-портале правовой информации 1 апреля.

Тестирование также поручили проводить тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом и тем, у кого диагностирована «внебольничная пневмония».

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Ранее 1 апреля Попова выпустила постановление, согласно которому все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на один метр из-за коронавируса. Исключение составляют поездки в такси.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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