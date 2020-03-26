Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Петербурга Александра Беглова, опубликованном на сайте администрации города.

Среди запрещенных для посещения мест — церкви, мечети и синагоги. Всего в городе насчитывается более 260 религиозных объединений.

Ранее сообщалось, что религиозные учреждения, в том числе церкви и мечети, закроют для посетителей в Москве из-за распространения коронавируса. Предполагается, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта; пока он лишь рекомендовал не посещать данные места. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.

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