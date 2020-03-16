В РПЦ стали наливать больше вина во время причастия из-за коронавируса

Прихожанам Русской православной церкви (РПЦ), желающим причаститься, в рамках профилактики заражения коронавирусом стали наливать больше вина. Об этом рассказал член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин, сообщает «Говорит Москва» в понедельник, 16 марта.

«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы. […] Мы в храме сделали так, что действительно стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии», — отметил священник, отметив, что причастие не может стать источником заражения при достаточном количестве алкоголя.

Он добавил, что прихожанам запретили целовать крест и иконы, а вино для причастия стали разливать в одноразовые стаканчики.

Кроме того, протоиерей рассказал, что иконы обрабатывают антисептическими средствами, причем такая практика существовала всегда. По мнению члена Патриаршего совета по культуре, тех профилактических мероприятий, которые уже одобрены РПЦ, вполне достаточно.

Ранее в марте сообщалось, что производитель американской водки Tito's Handmade Vodka попросил не использовать напиток для дезинфекции рук на фоне распространения коронавируса. Компания выступила с объяснением бесполезности ее продукции в борьбе с вирусом после того, как пользователь Twitter написал в обращении к производителям, что сам сделал антибактериальное средство, используя напиток этого бренда.

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