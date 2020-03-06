Объяснена бесполезность водки в борьбе с коронавирусом

Производитель американской водки Tito's Handmade Vodka в своем Twitter-аккаунте попросил не использовать напиток для дезинфекции рук на фоне распространения коронавируса.

Компания выступила с объяснением бесполезности водки в борьбе с вирусом после того, как пользователь Twitter написал в обращении к производителям, что сам сделал антибактериальное средство, используя напиток бренда Tito's Handmade Vodka. «Это дезинфицирующее средство для рук по вкусу тоже ничего такое. Хвала водке Tito's. Она оберегает меня от микробов. В то же время она дарит мне хорошее настроение», — отметил юзер.

Производитель алкогольного напитка объяснил, что дезинфицирующее средство для рук должно иметь в составе по меньшей мере 60 процентов спирта, а их водка содержит только 40 процентов. Представители Tito's Handmade Vodka руководствовались информацией американского Центра по контролю за заболеваниями (Center for Disease Control).

Ранее сообщалось, что в российских аптеках резко вырос спрос на антисептики. Продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» в январе-феврале 2020 года выросли на 134,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти впятеро.

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