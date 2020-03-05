Российские банки начали борьбу с угрозой коронавируса с обработки дверных ручек

Российские банки усилили дезинфекцию отделений из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Например, в Сбербанке стали чаще проводить уборку мест общего пользования. В офисах и отделениях дополнительно обрабатывают дверные ручки, кнопки в лифтах, мебель и лестничные перила. Также на входе устанавливают бесконтактные диспенсеры с антисептическими средствами. Если понадобится, всех работников обеспечат медицинскими масками.

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В офисах ВТБ также проводится дезинфекция, а при работе с документами и денежными купюрами сотрудники используют дезинфицирующие средства. При первых симптомах недомогания работникам оформляют больничные. Кроме того, некоторые организации сократили или вовсе отказались от отправки сотрудников в командировки в страны, где риск заражения является высоким.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках резко вырос спрос на антисептики. Продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» в январе-феврале 2020 года выросли на 134,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти впятеро. Власти Москвы закупили партию масок на 200 миллионов рублей.

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