Коронавирус заставил австралийцев панически скупать туалетную бумагу

Из-за распространения коронавируса жители Австралии начали панически скупать туалетную бумагу. Ситуация заставила крупнейшую в стране сеть магазинов продовольственных товаров Woolworths Group ограничить ее продажу до не более четырех упаковок в одни руки, сообщает Reuters.

В настоящему моменту в Австралии подтверждены 42 случая заражения, при этом трое из них не покидали страну. Один заразившийся умер. На этом фоне жители континента запасаются товарами первой необходимости.

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Паники добавляют и сообщения в социальных сетях. Пользователи делятся фотографиями опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек, а сами сообщения отмечают хэштегами #toiletpapergate and #toiletpapercrisis.

Другая торговая сеть Costco ограничила продажу яиц, молока, дезинфицирующих продуктов и мыла. А Coles Group Ltd уже несколько недель размещает в магазинах объявления, в которых сообщала о нехватке дезинфицирующих средств для рук и белья.

Местные власти пытаются убедить граждан, что при любом развитии событий страна не столкнется с дефицитом товаров первой необходимости. Панические настроения подогреваются различными эпизодами. Например, в одном из супермаркетов Сиднея полиция приехала по вызову, но местные СМИ сообщили, что она оцепила полки с туалетной бумагой.

Ранее сообщалось, что специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. В каждой из них ситуация в России выглядит лучше, чем в других странах. В настоящее время эту модель наполняют данными при участии Минздрава.

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