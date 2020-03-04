Всемирный банк потратился на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк выделит деньги на неотложную борьбу с распространением смертельного коронавируса. На эти цели будет потрачено порядка 12 миллиардов долларов, говорится в сообщении организации.

Деньги, в частности, будут направлены на стимулирование систем здравоохранения и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах. «Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением COVID-19», — подчеркнули в банке.

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Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования помимо Китая зафиксированы еще более чем в 60 странах. В России, по официальным данным, зафиксировано шесть случаев заражения, о летальных исходах не соообщалось.

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