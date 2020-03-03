В Британии захотели вывести на улицы войска для борьбы с коронавирусом

Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране. В частности, в рамках его реализации на улицы британских городов могут вывести войска, которые помогут местным властям обеспечивать порядок, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, 28-страничный документ был согласован на экстренном заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 2 марта. В нем подчеркивается, что на данный момент эффективная вакцина против коронавируса еще не разработана, а у населения отсутствует иммунитет к нему, поэтому существует высокая вероятность, что SARS-CoV-2 широко распространится на территории страны.

Предложенный правительством план предполагает, что в случае быстрого роста числа зараженных в Великобритании могут быть закрыты школы, а также отменен ряд массовых мероприятий. Также большее число граждан переведут на работу из дома.

Кроме того, основные силы полиции планируется освободить от реагирования на мелкие преступления и бросить на обеспечение общественного порядка. К этому также могут привлечь британских военных — в Минобороны страны уже подтвердили готовность оказать поддержку властям в случае необходимости.

В случае ухудшения ситуации на особый режим могут быть переведены британские медучреждения. Так, пациентов, у которых не был выявлен коронавирус, начнут выписывать из больниц раньше и отправлять долечиваться дома, а проведение несрочных операций отложат. Также власти допускают, что больницам придется привлечь к работе вышедших на пенсию сотрудников и выпускников медвузов, чтобы справиться с наплывом больных.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в мире число заразившихся превысило 90 тысяч человек. Более 3,1 тысячи заболевших умерло, 47,9 тысячи выздоровели.

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