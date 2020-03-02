Число умерших от коронавируса в Италии выросло в три раза

В Италии практически в три раза выросло число погибших от коронавируса. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты, передает Reuters.

По информации ведомства, занимающегося чрезвычайными ситуациями, за прошедшие сутки в стране скончалось 34 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Таким образом число жертв выросло с 18 до 52.

В общей сложности в Италии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 2036 человек — с 1 марта этот показатель вырос на 342 человека. В то же время выздоровели 149 заболевших.

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Ранее стало известно, что в Москве госпитализированы 24 человека. Они контактировали с жителем столицы, который прилетел из Италии, и у которого диагностирована коронавирусная инфекция.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса свыше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 70 странах мира.

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