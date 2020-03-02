Иранцы лизнули святыни и оказались под арестом

Двоих иранцев арестовали после того, как они лизнули шиитские святыни на фоне эпидемии коронавируса, охватившей страну. Об этом пишет Al Arabiya.

Один из арестованных мужчин запечатлел себя на видео лижущим мавзолей Имама Резы; второй совершил похожий акт в мавзолее Фатимы Масуме.

Инцидент привлек к себе столько внимания среди иранцев из-за противоречий — в стране нет единой позиции, стоит ли закрыть доступ к святым местам связи с распространением коронавируса.

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На сегодняшний день в Иране зафиксировали наибольшее число случаев заражения Covid-19 в Средней Азии; большинство заболевших находятся в городе Кум. По последним данным, в стране зафиксированы 1,501 случая инфицирования коронавирусом, 66 человек скончались.

В общей сложности в мире заболели новым типом вируса свыше 89 тысяч человек. Из них 3048 —скончались, а более 45 тысяч — излечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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