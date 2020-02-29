В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

@IranIntl / Twitter

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус. Видео с произошедшим в субботу, 29 февраля, опубликовал в своем Twitter-аккаунте телеканал Iran International.

На кадрах видно, как за забором полыхает одно из зданий медучреждения. За этим наблюдают горожане, которые вышли на улицы, протестуя против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. Спустя некоторое время пожар был потушен.

По данным Iran International, недовольство местных жителей вызвала информация о том, что в местную больницу из города Кума перевезли десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако, как заявила телеканалу представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян, сообщения о переводе в Бендер-Аббас новых больных не соответствуют действительности.

Ранее 29 февраля РИА Новости сообщало, что уже пять депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом. Всего, по последним данным, в стране зафиксировано 388 случаев заражения, 43 человека скончались.

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