Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар сообщила, что заразилась коронавирусом SARS-CoV-2, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, политик сдала тест 26 февраля. Результаты стали известны утром 27 числа. Чтобы не способствовать распространению инфекции, Эбтекар останется на домашнем карантине.

Материалы по теме Коронавирус распространяется по Европе Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов

Она — не первый политик Исламской республики, у которого выявлен вирус нового типа. О позитивных результатах тестов ранее сообщили глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса, парламента Ирана, Моджтаба Зоннур, депутат Махмуд Садеки. Также заразился заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Ранее 27 февраля сообщалось, что Иран стал одним из очагов распространения вируса за пределами Китая. Там от вызванного им заболевания COVID-19 погибли 22 человека — это больше, чем где-либо, кроме КНР.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru