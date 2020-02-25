Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился новым коронавирусом. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Чиновник изолировал себя от окружающих, чтобы предотвратить распространение инфекции. Сообщается, что его беспокоит только температура, он чувствует себя не слишком плохо.

По информации представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура (Kianush Jahanpour), в стране вирусом SARS-CoV-2 заразились по меньше мере 95 человек. При этом число умерших выросло до 16 — самое большое число за пределами Китая.

Ранее в Исламской Республике была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. В стране отменили ряд концертов и футбольных матчей, во многих частях страны приостановлены занятия в школах и университетах.

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25 февраля сообщалось, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини опроверг слухи о том, что он подхватил коронавирус. При этом две страны Европы — Австрия и Хорватия — сообщили о первых случаях заболевания.

Во всем мире в настоящее время насчитывается более 2,7 тысячи смертей от нового коронавируса. Число зараженных — около 80,3 тысячи, выздоровели более 27,7 тысячи человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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