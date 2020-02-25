Заболевший премьер Словакии опроверг слухи о коронавирусе перед визитом в Москву

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед поездкой в Россию опроверг слухи о том, что заболел новым коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я категорически отвергаю лживые твиты о том, что у меня коронавирус. Это полная чушь», — говорится в сообщении главы правительства, которые несколько дней провел в больнице.

Ранее пресс-секретарь премьера Патриция Мацикова указала, что у Пеллегрини обычное заболевание. «Премьер-министр измотан и у него пневмония, вот и все», — приводит ее слова портал 24digital.

Мацикова сообщила РИА Новости, что Пеллегрини чувствовал себя неважно весь последний месяц, при этом продолжая работать. «Сейчас премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит в Москву», — отметила она.

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Ранее о вероятности заболевания Пеллегрини коронавирусом COVID-19 написали СМИ. Они также сочли, что лидерам стран Евросоюза теперь нужно объявить двухнедельный карантин, поскольку словацкий премьер участвовал в саммите ЕС в Брюсселе на минувшей неделе.

В Словакии к настоящему времени не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В то же время 25 февраля сразу две европейские страны — Австрия и Хорватия — объявили о первых заболевших. Все трое инфицированных ездили в Италию, где зафиксирована первая вспышка вируса.

Во всем мире в настоящее время насчитывается более 2,7 тысячи смертей от нового коронавируса. Число зараженных — около 80,3 тысячи, выздоровели более 27,7 тысячи человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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