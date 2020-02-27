Побывавшим в зараженном Иране грузинам отказали во въезде на родину

Нескольким гражданам Грузии, ранее посетившим зараженный коронавирусом Иран, отказали во въезде в страну из-за подозрения на инфицирование. Об этом сообщает Rustavi2.

По данным Центра общественного здравоохранения, им предложили лечь в инфекционную больницу, так как инкубационный период инфекции еще не прошел.

Уточняется, что у них нет высокой температуры или других признаков коронавируса.

Ранее стало известно, что в Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заразившийся гражданин Грузии прибыл в страну из Ирана через Азербайджан. После этого грузинские власти приняли решение запретить въезд в страну гражданам Ирана на две недели. Кроме того, гражданам Грузии также временно запретили посещать Иран. До этого между странами было ограничено прямое авиасообщение.

В общей сложности в мире в настоящий момент болеют новым типом коронавируса более 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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