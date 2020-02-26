Коронавирус дошел до Грузии

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, передает РИА Новости.

По словам министра, полученные из лаборатории Лугара результаты подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране. Заразившийся гражданин Грузии прибыл в страну из Ирана через Азербайджан.

После этого грузинские власти приняли решение запретить въезд в страну гражданам Ирана на две недели. Кроме того, гражданам Грузии также временно запретили посещать Иран. До этого между странами также было ограничено прямое авиасообщение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,2 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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