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16:27, 24 июля 2026Спорт

Карпов ответил на санкции против Дворковича

Чемпион мира по шахматам Карпов назвал санкции против Дворковича глупостью
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) по отношению к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов заявил, что санкции скажутся и на международных шахматах, и на российских. Он назвал решение глупостью и ударом по мировым шахматам.

24 июля ЕС включил Дворковича в 21-й санкционный список, после чего на сайте FIDE появилось сообщение о добровольной приостановке полномочий российского функционера. Исполняющим обязанности президента назначен 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Узбекистане в третьей декаде сентября. Ранее о намерении баллотироваться заявлял бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Федерация шахмат России первоначально выдвигала кандидатуру Дворковича, который впервые был избран в 2018 году и переизбран на четырехлетний срок в 2022-м.

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