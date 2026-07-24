Карпов ответил на санкции против Дворковича

Чемпион мира по шахматам Карпов назвал санкции против Дворковича глупостью

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) по отношению к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов заявил, что санкции скажутся и на международных шахматах, и на российских. Он назвал решение глупостью и ударом по мировым шахматам.

24 июля ЕС включил Дворковича в 21-й санкционный список, после чего на сайте FIDE появилось сообщение о добровольной приостановке полномочий российского функционера. Исполняющим обязанности президента назначен 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Узбекистане в третьей декаде сентября. Ранее о намерении баллотироваться заявлял бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Федерация шахмат России первоначально выдвигала кандидатуру Дворковича, который впервые был избран в 2018 году и переизбран на четырехлетний срок в 2022-м.