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16:27, 24 июля 2026Мир

В Венгрии сделали неутешительное признание о Европе и России

Кошкович: Европа теряет способность устанавливать правила игры в меняющемся миропорядке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европа теряет способность устанавливать правила игры в условиях меняющегося миропорядка. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Европа теряет способность устанавливать правила. Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и страны Ближнего Востока перестраивают мировой порядок, а Европа с трудом пытается не отставать», — написал он.

По словам эксперта, европейцы могут слишком поздно обнаружить, что правила новой эпохи были написаны без их участия.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

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