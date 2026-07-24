В Венгрии сделали неутешительное признание о Европе и России

Кошкович: Европа теряет способность устанавливать правила игры в меняющемся миропорядке

Европа теряет способность устанавливать правила игры в условиях меняющегося миропорядка. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Европа теряет способность устанавливать правила. Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и страны Ближнего Востока перестраивают мировой порядок, а Европа с трудом пытается не отставать», — написал он.

По словам эксперта, европейцы могут слишком поздно обнаружить, что правила новой эпохи были написаны без их участия.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.