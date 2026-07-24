Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:33, 24 июля 2026 (обновлено: 16:38, 24 июля 2026)Мир

Вучич обвинил Запад в нарушении важного обещания России

Президент Сербии Вучич заявил о нарушении Западом данных России обещаний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на Восток. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Джордж Буш-старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И, конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, после этого «несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад». Российские власти неоднократно указывали на невыполнение западными странами устных договоренностей о нерасширении НАТО, достигнутых в 1990-е годы.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии, несет серьезные риски для глобальной безопасности. По его словам, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса, сказал министр.

«Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — добавил глава МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Экс-глава Пентагона назвал способы принять Украину в НАТО
    Москвичам предсказали неустойчивость
    Петербуржец после аварии очень удивил инспекторов ДПС
    Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел
    Долги мужа подвели россиянку под реальный срок
    Вучич обвинил Запад в нарушении важного обещания России
    Россияне на похоронах увидели в гробу тело другой женщины
    Карпов ответил на санкции против Дворковича
    В Венгрии сделали неутешительное признание о Европе и России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok