Президент Сербии Вучич заявил о нарушении Западом данных России обещаний

Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на Восток. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Джордж Буш-старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И, конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, после этого «несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад». Российские власти неоднократно указывали на невыполнение западными странами устных договоренностей о нерасширении НАТО, достигнутых в 1990-е годы.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии, несет серьезные риски для глобальной безопасности. По его словам, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса, сказал министр.

«Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — добавил глава МИД.