Россия остановила авиасообщение с еще одной страной из-за коронавируса

Самолеты российских авиакомпаний перестанут летать в еще одну страну. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

1 марта авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет остановлено из-за эпидемии коронавируса. Однако «Аэрофлот» и его дочерняя «Аврора» продолжат совершать рейсы по этому направлению.

1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Рейсы продолжает выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Самолеты в Китай и из КНР улетают и прибывают в аэропорт Шереметьево и обслуживаются только в терминале F. До запрета российские перевозчики выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю, китайские авиакомпании совершали 40 рейсов в Россию в неделю.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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