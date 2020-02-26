Россиянам рекомендовали не ездить в Италию и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с обострением коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Южной Корее зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заразились 283 человека, семеро из которых погибли, а в Иране насчитывается 95 зараженных, из которых 15 человек скончались.

Одним из заразившихся коронавирусом в Иране стал заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи. Чиновник изолировал себя от окружающих, чтобы предотвратить распространение инфекции. В Южной Корее большинство заболевших являются членами религиозной секты «Церковь Иисуса Синчходжи».

Ранее в ВОЗ провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории. Результаты анализа показали, что средний возраст заболевших составляет 51 год. 77,8 процента от всех инфицированных — люди в возрасте 30-69 лет. Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка вируса пока не перешла из эпидемии в пандемию, но имеет такой потенциал.

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