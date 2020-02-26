Путешествия
 
Последние новости
Названы наиболее пострадавшие от катаклизмов территории России
Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво
Беспорядочно занимавшийся сексом герой телешоу разозлил зрителей
Названа лучшая красная икра
В России захотели уничтожать весь изъятый алкоголь
Названы причины отказа россиян от трудоустройства
Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»
В антироссийских санкциях США увидели крах для других стран
Новости партнеров

Россиянам рекомендовали не ездить в Италию и Южную Корею

Перейти в «Мою Ленту»

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с обострением коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Южной Корее зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заразились 283 человека, семеро из которых погибли, а в Иране насчитывается 95 зараженных, из которых 15 человек скончались.

Одним из заразившихся коронавирусом в Иране стал заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи. Чиновник изолировал себя от окружающих, чтобы предотвратить распространение инфекции. В Южной Корее большинство заболевших являются членами религиозной секты «Церковь Иисуса Синчходжи».

Ранее в ВОЗ провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории. Результаты анализа показали, что средний возраст заболевших составляет 51 год. 77,8 процента от всех инфицированных — люди в возрасте 30-69 лет. Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка вируса пока не перешла из эпидемии в пандемию, но имеет такой потенциал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Путешествия
Путешествия00:0324 февраля
Иван Федорович Крузенштерн

«А немчик-то с задатками!»

Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
20:5325 февраля

Назван правильный момент для опускания спинки кресла в самолете

19:4425 февраля

Авиакомпания уволила поправившуюся на полкилограмма стюардессу и была оправдана

18:4125 февраля

Названы безопасные во время эпидемии коронавируса страны для отпуска

Путешествия00:0322 февраля

«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»

Что искать российским туристам в Южной Америке?
17:3825 февраля

Сотни туристов оказались заперты в отеле из-за заболевшего коронавирусом соседа

17:1525 февраля

Цены на весенние авиаперелеты взлетели

15:5325 февраля

Туристы сняли роскошную виллу в Голливуде и обнаружили на ее месте стройку

Путешествия00:0517 февраля

«Мне было все равно, убьют они меня или нет»

Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
13:0525 февраля

Объяснена любовь россиян к пересадкам

12:1025 февраля

На поезда в Крым продали рекордное число билетов

10:5525 февраля

Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы

Россия
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»
Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«У десантников не было шансов»
 
В российском городе машину вместе с ребенком забрали на штрафстоянку
«Квартиру может купить и уборщица»
 
Получивший более 8 лет за булочки с маком россиянин досрочно вышел из колонии
Все материалы
Мир
Умер один из самых известных гангстеров США
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыта «чокнутая сторона» Берни Сандерса
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Россию заподозрили в борьбе против независимости Шотландии
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
В Пентагоне заметили рост активности российских подлодок
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией
«Женщины и дети в судорогах умирали на снегу»
При штурме города Ходжалы в Карабахе погибли 600 жителей. Спустя 28 лет виновные так и не наказаны
Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Все материалы
Экономика
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Рубль упал
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Названа сборная 27-го тура АПЛ
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Гол футболиста «Эвертона» ударом через себя признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами и объявил войну
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Признанный виновным в сексуальном насилии Вайнштейн попал в больницу
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка изощренно отомстила незнакомцу за непрошеные интимные фото
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Девушка получила неожиданный ответ от бывшего возлюбленного спустя восемь лет
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Россиянин продал коллекционеру 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
Все материалы
Ценности
Модель Victoria's Secret вышла в свет в нижнем белье
Показана новая коллекция кружевного белья для мужчин
В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого врача
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Ким Кардашьян снялась в белье в окружении полных женщин
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Подарок жены сделал мужа миллионером
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
Многодетная мать стала голой уборщицей с одобрения мужа
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Старейший мужчина на Земле умер
Все материалы
Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Появились подробности о моторе для нового Subaru WRX STI
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Самый мощный Volkswagen Touareg R подключили к розетке
Посмотрите на Rolls-Royce, исполненный по этническим мотивам Южной Африки
Художница Эстер Малангу знакомит Phantom с искусством народа ндебеле
Сотрудник кузовного ателье Italdesign заразился коронавирусом
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы