Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всего в стране зафиксировано 763 случая заражения вирусом, за сутки заболевших стало на 161 человека больше. Кроме того, семь зараженных COVID-19 человек умерли.

Большинство заболевших являются членами религиозной секты «Церковь Иисуса Синчходжи», которую многие обвиняют в распространении коронавируса Covid-2019 на территории страны. Ранее жители Южной Кореи потребовали ее закрыть.

На данный момент Южная Корея считается второй после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!