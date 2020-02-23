Из-за коронавируса в Корее захотели закрыть секту

Жители Южной Кореи захотели закрыть религиозную секту под названием «Церковь Иисуса Синчходжи», которую многие обвиняют в распространении коронавируса Covid-2019 на территории страны, пишет The Korea Times.

Петиция с таким требованием размещена на государственном ресурсе. Под ней уже подписались более 200 тысяч человек — вдвое больше необходимого по закону для рассмотрения требования властями. Поводом для обращения стали сведения о том, что примерно 55 процентов из 600 заразившихся коронавирусом в Корее посещали собрания секты, преимущественно в провинции Северный Кенсан и городе Тэгу.

Участники секты самостоятельно приостановили собрания и богослужения из-за риска заразиться вирусом, однако не собираются ликвидировать организацию. Они заявляют о готовности сотрудничать с властями и указывают, что члены организации также подверглись заражению.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано более 600 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Шесть больных скончались, 18 полностью выздоровели. Страна считается второй после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

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