Один из крупнейших в мире карнавалов захотели отменить из-за коронавируса

Власти итальянского региона Венето захотели отменить один из крупнейших в мире карнавалов, Венецианский, из-за угрозы распространения коронавируса Covid-2019. С соответствующим заявлением выступил глава региона Лука Дзайя, которого цитирует агентство ANSA.

«Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения [Роберто] Сперанце», — отметил чиновник.

На вопрос о возможной приостановке Венецианского карнавала он ответил, что «меры будут даже суровее». Также он напомнил о гибели двух пожилых итальянцев, ставших первыми жертвами коронавируса в Италии. Всего в стране на данный момент зафиксировано более 100 случаев заражения.

Из-за этого власти Венето, а также региона Ломбардия на севере Италии объявили карантин и закрыли на въезд и выезд 12 городов. В регионах отменены спортивные и развлекательные мероприятия, перенесены матчи чемпионата Италии по футболу.

Венецианский фестиваль начался 8 февраля и должен был продлиться до 25 февраля.

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