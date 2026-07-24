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16:25, 24 июля 2026 (обновлено: 16:29, 24 июля 2026)Экономика

Набиуллина оценила долговую нагрузку бюджета

Набиуллина: ЦБ не считает расходы на обслуживание госдолга проблемой для экономики
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ РФ) не считает, что расходы на обслуживание государственного долга могут стать проблемой для российской экономики. Долговую нагрузку на федеральную казну оценила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина заявила, что расходы на обслуживание госдолга вряд ли станут проблемой.

«Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим. Нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга», — пояснила она.

Также Набиуллина заявила, что российский фондовый рынок переживает непростые времена, но необходимости реагировать на биржевую ситуацию по линии Центробанка сейчас нет.

«Какого-то существенного прямого влияния на ситуацию с инфляцией, и как фактор принятия нами решений, мы его не рассматривали в этой части. С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет», — объяснила глава ЦБ.

24 июля Центробанк продолжил цикл снижения ключевой ставки, но, как и в прошлом месяце, опустил ее на символические 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых.

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