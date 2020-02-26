Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом пути передачи коронавируса SARS-CoV-2, передает РИА Новости.

Как объяснила Попова, помимо воздушно-капельного пути, вероятнее всего, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду. «Поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно», — предупредила она.

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В качестве мер предосторожности россиянам порекомендовали чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода. Кроме того, глава Роспотребнадзора посоветовала не совершать поездки в страны, где на данный момент неблагополучная эпидситуация, без лишней необходимости.

В феврале сообщалось, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться в том числе и через диарею. В больнице Уханя, где произошла вспышка болезни, диарея и тошнота наблюдалась у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,2 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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