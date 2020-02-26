Китайцы начали устраивать онлайн-рейвы из-за вспышки коронавируса

Китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Business Insider.

«Облачные рейвы» проходят на видеоплатформе Douyin, а также на местном аналоге приложения TikTok. На них клубы транслируют выступления артистов в прямом эфире, а иногда демонстрируют и уже записанные заранее сеты.

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В ходе подобных мероприятий китайцы активно комментируют происходящее, создавая иллюзию совместного досуга. Некоторые из них даже делятся роликами того, как они танцуют в своих комнатах. Отмечается, что рейвы умудряются собирать достаточно большую аудиторию. Так, за первые 30 минут к онлайн-вечеринке пекинского клуба SIR TEEN присоединились 100 тысяч человек, а клуб TAXX смог заработать на одном из таких мероприятий 104 тысячи долларов.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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