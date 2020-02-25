Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса

Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» в Италии приостановили из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил представитель студии Paramount Pictures в интервью The Wrap.

Картина Кристофера Маккуорри с Томом Крузом в главной роли должна выйти в прокат 23 июля 2021 года. Из соображений безопасности актеров и съемочной группы съемки в Венеции, которые должны были продлиться три недели, приостановили. Повлияет ли это на дату премьеры, не сообщается. Представитель студии добавил, что Круз не присутствовал на съемках в Италии.

В начале февраля сообщалось, что коронавирус оставил Китай без фильмов и сериалов. Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил съемки всех фильмов и сериалов на территории страны в связи с распространением коронавируса. Организациям, которые нарушили запрет, пригрозили наказанием в соответствии с законом.

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019. Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 200.

По данным на утро 25 февраля в Китае от коронавируса 2019-nCoV COVIR-19 скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.

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