Коронавирус оставил Китай без фильмов и сериалов

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил съемки всех фильмов и сериалов на территории страны в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

В нем говорится, что все кинокомпании и рабочие группы, занимающиеся съемками, должны оставить работу в период борьбы с заболеванием до нового распоряжения.

Организациям, которые нарушили запрет, пригрозили наказанием в соответствии с законом. Актеры также имеют полное право отказаться от участия в киносъемках.

Материалы по теме «Китай всегда был источником опасности» Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог

Ранее о закрытии всех своих магазинов на территории материкового Китая до 9 февраля объявила Apple. В компании объяснили, что приостановка работы связана с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами.

К 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае не менее чем у 11 тысяч человек во всех регионах страны. Погибли 259 заболевших, еще 243 были выписаны из больниц. Количество зараженных должно быть значительно больше, поскольку инкубационный период заболевания может растянуться до двух недель.

За пределами Китая госпитализированы более 100 человек, в том числе 31 января стало известно о двух случаях в России — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами КНР. В этот же день было объявлено о начале эвакуации россиян из Китая, а на границах были введены дополнительные меры безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!