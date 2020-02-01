Поклонская объяснила эпидемию коронавируса заговором против Китая

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила эпидемию коронавируса возможным заговором против Китая. Своим видением ситуации бывший прокурор Крыма поделилась в Telegram.

«Сейчас все обсуждают китайский коронавирус. Да, это страшная болезнь... Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения», — написала Поклонская.

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Однако на фоне «этих ужасных новостей в стиле сериала "Ходячие мертвецы"» нельзя забывать о других важнейших проблемах, продолжила депутат. По ее словам, в России очень дорого болеть, лекарства от обычного гриппа стоят безумных денег, а многие аптеки превратились в супермаркеты, которые заботятся лишь о прибыли и заключают маркетинговые контракты с производителями.

В результате пациент приходит с рецептом от врача, но ему говорят, что нужного препарата нет и рекомендуют приобрести аналог, который в 2-3 раза дороже или «абсолютно неэффективный вроде "Эвалара"», утверждает депутат. «Это просто позорище!» — возмутилась Поклонская.

Парламентарий призвала государство инвестировать в производство недорогих, но качественных аналогов зарубежных лекарств и провести тщательную проверку аптек.

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Также, по словам Поклонской, ей рассказали историю «про ученых-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а "пустышек"». За такое надо давать «не премии с откатами», а отправлять в тюрьму на несколько лет, уверена депутат.

«У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции... А ведь основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», — заключила Поклонская.

В декабре года в городе Ухань (КНР) случилась вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее видом коронавируса. Число заболевших в разных странах уже превысило 11 тысяч человек, скончались 259. В Росии зафиксированы два случая коронавируса. Оба пациента — граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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