Число погибших от коронавируса резко возросло

Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло. По данным The Mirror, за последние сутки из-за вируса погибли еще 45 человек.

Уточняется, что более 6,7 тысячи человек проходят лечение в провинции Хубэй. Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 11 тысяч.

Ранее, 31 января сообщалось о 213 погибших и почти 10 тысячах заболевших. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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