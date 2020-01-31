Индия предложила лечить смертельный коронавирус гомеопатией

Индийское министерство традиционных медицинских практик (AYUSH) порекомендовало использовать гомеопатические и иные альтернативные медикаменты в борьбе со смертельным коронавирусом из Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

Индийцам предложили использовать различные травяные отравы, чтобы усиливать иммунитет, а также посоветовали использовать для лечения ряд лекарств, ни одно из которых, как оказалось позднее, не проходило клинического подтверждения эффективности.

Издание сообщает, что этой рекомендацией возмутилась Медицинская ассоциация Индии: врачи назвали такие советы незрелыми и безответственными. «Как могут целительные практики, в которых даже не признается, что микробы вызывают болезни, вылечить коронавирус?» — спросил доктор Р. Асокан, секретарь организации. Он подчеркнул, что поиском лекарства от вируса нового типа должно заниматься научное сообщество.

В AYUSH после выступления врачей выпустили опровержение. В нем говорится, что перечисленные лекарства предлагаются лишь как превентивные меры, а не как способ лечения.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что вспышка коронавируса 2019-nCoV — чрезвычайная ситуация международного значения. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая отмечал, что число заболевших вирусом уже приблизилось к десяти тысячам человек. Большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 213 заболевших умерли.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила доклад «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольную службу призвали защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств».

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