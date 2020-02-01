Еще один пациент в России госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.
Китайский студент попал в инфекционную больницу Петрозаводска с температурой 37,3 градуса, он находится в изоляторе. Молодой человек, который учится в консерватории, вернулся из КНР.
Состояние пациента стабильное, анализы отправлены для исследования в Москву и Санкт-Петербург. Результаты должны быть готовы 2 февраля.
Другие студенты консерватории, живущие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.
Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у двоих человек на территории России. Оба они — граждане Китая. Пациенты находятся в больницах Тюмени и Забайкалья. Их состояние стабильное.