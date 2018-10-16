Замужество за Томом Крузом спасло Николь Кидман от голливудских насильников

Актриса Николь Кидман не стала жертвой домогательств в Голливуде благодаря замужеству за актером Томом Крузом. Об этом она заявила в интервью журналу New York Magazine.

«Я вышла замуж очень юной, но это для меня было приобретением не власти, а защиты. Мы поженились по любви, но замужество за очень могущественным человеком уберегало меня от сексуальных домогательств. Я снималась в кино, но все равно находилась в коконе», — рассказала Кидман. Она добавила, что когда развелась с Крузом в 33 года, ей пришлось «быстро взрослеть».

Артистка призналась, что сталкивалась с неподобающим поведением по отношению к женщинам в Голливуде, однако отказалась раскрывать подробности.

51-летняя Кидман снялась в таких фильмах, как «Бэтмен навсегда», «Умереть во имя», «Другие» и «Догвилль».

56-летний Том Круз известен по фильмам «Магнолия», «Рискованный бизнес», «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и серии «Миссия невыполнима».

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