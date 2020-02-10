Из тайваньского кино начали вырезать поцелуи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Straits Times.

Вспышка смертельного вируса в Ухане привела к приостановке съемок телевизионных драм в Китае, где было зарегистрировано большинство случаев заражения. При этом съемки продолжаются на Тайване, где телеканалы ввели дополнительные меры предосторожности, в том числе запретили актерам демонстрировать «интимное взаимодействие» для предотвращения распространения болезни.

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Уточняется, что в популярном сериале «Золотой город» сцену поцелуя сократили до одной секунды, в то время как по сценарию актеры должны были изобразить более длительный и страстный поцелуй. Компания Eastern Broadcasting Company, которая занимается работой над картиной «Милое семейство», заявила, что откажется от интимных сцен и съемок в людных места. Кроме того, всех участников проекта попросят использовать защитные маски во время работы.

Ранее актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (143 тысячи долларов) человеку, который создаст вакцину от коронавируса. Актер выразил надежду на то, что это ускорит появление препарата. Он также рассказал, что жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для Китая.

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