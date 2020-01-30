Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о вспышке смертельного коронавируса из Китая. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».
Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже — благодать!
Не бывает так, чтоб лихо
Не могло чего-то дать.
Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.
За последнее время число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,8 тысячи. От болезни полностью излечились 170 пациентов. На данный момент в Китае не осталось ни одного региона, куда не проник вирус. Кроме того, отдельные случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.