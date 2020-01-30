Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о вспышке смертельного коронавируса из Китая. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».

Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо

Не могло чего-то дать.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

За последнее время число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,8 тысячи. От болезни полностью излечились 170 пациентов. На данный момент в Китае не осталось ни одного региона, куда не проник вирус. Кроме того, отдельные случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!