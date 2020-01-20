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Шнуров связал гибель людей в пермском хостеле с крысами в бюджете

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное гибели людей в пермском хостеле из-за прорыва трубы с кипятком. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 20 января.

В стихотворении музыкант связал чрезвычайное происшествие с прогнившей властью и дырами в бюджете. Он заявил, что жизнь человека в России ничего не стоит, в то время как политики винят во всех бедах Запад и Украину.

Трубы, как система, все прогнили.
Крысы, норы под бюджет прорыв,
Добавляли в свою речь ванили,
И случился им обещанный прорыв.
Прорвало, и вновь погибли люди,
Жизнь у нас дешевле, чем кино.
По докладам и событиям судя,
Запад и хохлы всему виной.

Шнуров предположил, что россияне некоторое время будут скорбеть о гибели людей в Перми, однако это событие забудется, после чего будет переписана Конституция России — последнее якобы сулит гражданам «будущее, полное любви».

Конституцию мы быстро перепишем,
Ну а перед этим поскорбим.
И рванем из нашей нищей ниши
В будущее, полное любви.

Ранее в понедельник стало известно, что пять человек погибли в результате прорыва трубы в хостеле в Перми, еще несколько находятся в больнице с ожогами.

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