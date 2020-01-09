Шнуров в матерном стихотворении высмеял фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, посвященное российским фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения». В своем произведении артист высмеял ажиотаж, поднятый вокруг картин в СМИ.
Шнуров пожаловался, что в отпуске в другой стране не может «посмотреть эти чудо-фильмища, что сознанием масс легко ворочают».
Все в восторге! Пишут в новостях!
Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!
Я ж на пляже, плавки приспустя,
Думаю, домой метнуться стоит?
Хочется до коликов, до жжения,
Курточку напялить на меху же.
Пишут — фильма лучше нет «Вторжения»!
И «Союз Спасения» не хуже!
Музыкант выразил сомнения в том, что в новостях сообщают правду, и обратился к подписчикам с просьбой поделиться впечатлениями от российских кинолент.
Как прожить мне эти две недели?
От отчаянья пошла щекой слеза.
Может, новости чего-то ********* [напридумывали]?
Напишите, плиз, кто фильмы видел, —
Нужно ли мне, с ленью совладав,
В пляжном и вальяжном виде
Срочно возвращаться в холода?
Большинство подписчиков Шнурова посоветовали ему не тратить время на фильмы и призвали оставаться в теплых краях подольше.
Фильм «Союз Спасения» Андрея Кравчука, посвященный истории первого политического общества декабристов, вышел 26 декабря 2019 года. Лента Федора Бондарчука «Вторжение», продолжение «Притяжения», появилась в прокате 1 января.