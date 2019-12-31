Шнуров в стихах призвал оставить дым полигонов и ярость пропаганды в 2019 году

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах подвел итоги 2019 года и поздравил подписчиков с праздником. Свое произведение он опубликовал в Instagram-аккаунте.
В первой части музыкант призвал оставить в уходящем году различные проблемы России, среди которых он перечислил вседозволенность силовиков, свалки и пропаганду на телевидении.
Чрезмерности ОМОНа,
Дым помоек-полигонов,
Вседозволенность погонов,
Ритуалы Катманду.
Теле-ярость пропаганды,
Красные от крика гланды,
Верования Уганды,
Мы оставим в том году.
Певец высмеял сограждан за то, что их радуют чужие проблемы, а также за готовность «всех уничтожить». В конце стихотворения Шнуров в грубой форме поздравил читателей с Новым годом.
Он [2019 год] хороший был, не скрою,
Место было в нем герою,
Радовались мы порою,
Если кто-то сел в тюрьму.
Или получил по роже.
Позитивно мыслим, что же.
Захотим, всех уничтожим,
Сделаем все по-уму.
Поздравляем, нету слов!
Всех соседей, а их массы,
Дебилойдов и ослов.
С Новым годом, пидорасы!
Ранее в декабре Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, в котором высмеял решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В своем произведении артист заявил, что россияне не грустят от четырехлетнего отстранения, поскольку теперь у страны появилась возможность потратить финансовые средства не на международные состязания, а на науку, образование и медицину.