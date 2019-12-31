Шнуров в стихах призвал оставить дым полигонов и ярость пропаганды в 2019 году

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах подвел итоги 2019 года и поздравил подписчиков с праздником. Свое произведение он опубликовал в Instagram-аккаунте.

В первой части музыкант призвал оставить в уходящем году различные проблемы России, среди которых он перечислил вседозволенность силовиков, свалки и пропаганду на телевидении.

Чрезмерности ОМОНа,

Дым помоек-полигонов,

Вседозволенность погонов,

Ритуалы Катманду.

Теле-ярость пропаганды,

Красные от крика гланды,

Верования Уганды,

Мы оставим в том году.

Певец высмеял сограждан за то, что их радуют чужие проблемы, а также за готовность «всех уничтожить». В конце стихотворения Шнуров в грубой форме поздравил читателей с Новым годом.

Он [2019 год] хороший был, не скрою,

Место было в нем герою,

Радовались мы порою,

Если кто-то сел в тюрьму.

Или получил по роже.

Позитивно мыслим, что же.

Захотим, всех уничтожим,

Сделаем все по-уму.

Поздравляем, нету слов!

Всех соседей, а их массы,

Дебилойдов и ослов.

С Новым годом, пидорасы!

Ранее в декабре Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, в котором высмеял решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В своем произведении артист заявил, что россияне не грустят от четырехлетнего отстранения, поскольку теперь у страны появилась возможность потратить финансовые средства не на международные состязания, а на науку, образование и медицину.

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