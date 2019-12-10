Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался на 84-м году жизни. Произведение на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Шнуров отметил, что политика называли крепким человеком, который переживет всех. Однако, по словам певца, любой человек не вечен.

Я давно к таким вещам

Стал спокоен. Может сдуру

Юра что-то запрещал.

Вскоре запретили Юру.

Говорили, что он крепкий,

Всех с женой переживут.

Будет бегать вечно в кепке,

Но никто не вечен тут.

Рокер назвал политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве «жилось неплохо, дико и мощно». В последних строках он признался, что его огорчила новость о смерти Лужкова.

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Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер Мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цвет-металла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством. В 2017 году были опубликованы его мемуары.

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