Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался на 84-м году жизни. Произведение на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Шнуров отметил, что политика называли крепким человеком, который переживет всех. Однако, по словам певца, любой человек не вечен.
Я давно к таким вещам
Стал спокоен. Может сдуру
Юра что-то запрещал.
Вскоре запретили Юру.
Говорили, что он крепкий,
Всех с женой переживут.
Будет бегать вечно в кепке,
Но никто не вечен тут.
Рокер назвал политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве «жилось неплохо, дико и мощно». В последних строках он признался, что его огорчила новость о смерти Лужкова.
Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цвет-металла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек.
Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством. В 2017 году были опубликованы его мемуары.