Шнуров высмеял отстранение России от международных соревнований

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, в котором высмеял решение Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

В своем произведении артист заявил, что россияне не грустят от четырехлетнего отстранения, поскольку теперь у страны появилась возможность потратить финансовые средства не на международные состязания, а на науку, образование и медицину. Он предложил использовать спортивный азарт в игре в бильярд.

Не грустим мы от разлуки.

Без скакалок и мячей.

**** [Кто знает], может для науки,

Для студентов и врачей,

Сэкономим миллиарды!

Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон — в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Далее музыкант предположил, что пока другие страны будут поглощены соревнованиями, Россия будет разрабатывать новое вооружение.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Отмечается, что отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах только под нейтральным флагом. Россия собирается обжаловать решение в CAS.

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