Шнуров в стихах высмеял представления россиян о достойной пенсии

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение пенсиям россиян. Произведение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил скриншот новости, в которой приводятся результаты опроса, согласно которым жители страны считают, что пенсии в размере 40 тысяч рублей хватит для достойной старости. Исполнитель указал, что материальные желания сограждан ограничиваются походом в продуктовый магазин и покупкой лекарств.

На лекарства и дорогу,

До больницы, ездим в ту же.

Телевизор, слава богу,

Нам еще пока послужит.

А в «Пятерочке» по скидке:

Масло, хлеб, да вот вам чек.

Зять придет после отсидки,

Так устроим праздничек.

Рокер отметил, что россияне живут небогато, но дружно. И добавил, что им достаточно 40 тысяч рублей для полного счастья.

Небогато, зато дружно.

Нам поселок наш так дорог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно тысяч сорок.

25 октября Шнуров заявил, что начитанность не является обязательным фактором при достижении успеха в современной России, а писатели перестали быть интересны симпатичным девушкам. Он подчеркнул, что нет никаких гарантий, что дети «будут подниматься в социальном сплаве» благодаря начитанности.

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