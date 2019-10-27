Шнуров попытался списать диктант у Шойгу

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

Музыкант не уточнил, увенчалась ли попытка успехом. В этом году он впервые принял участие в Географическом диктанте.

Диктант проводится с 2015 года. В этот раз помимо Шнурова и Шойгу в нем приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также спортсмены, артисты и юнармейцы. За четыре года диктант написали почти 900 тысяч человек.

Ранее Шнуров заявил, что начитанность не является обязательным фактором при достижении успеха в современной России, а писатели перестали быть интересны симпатичным девушкам. Он подчеркнул, что нет никаких гарантий, что дети «будут подниматься в социальном сплаве» благодаря начитанности. В качестве примера он привел литературную премию «Национальный бестселлер», на которой долгое время выступал в качестве члена жюри.

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