Шнуров порассуждал о «протестах под Фейса» и предложил звать Rammstein

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное согласованному митингу, который прошел на проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, 10 августа. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

Музыкант отметил, что несмотря на то, что в этот раз к митингующим присоединились известные журналисты и рэперы, в частности рэпер Face, на мероприятие все равно пришло не так много людей.

Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфенов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,

На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Он заявил, что, вероятно, «Фейсом Фейс не всем по вкусу», и предложил в следующий раз звать на подобные акции немецкую группу Rammstein, чтобы привлечь больше горожан. Также Шнуров предложил делать вход на митинги платным.

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного главка МВД, в согласованном властями митинге на проспекте Сахарова приняли участие порядка 20 тысяч человек.

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